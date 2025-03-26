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Papa Francis iki kez ölümden döndü: Kendi kusmuğunda boğuldu

Papa Francis iki kez ölümden döndü: Kendi kusmuğunda boğuldu

12:1426/03/2025, Çarşamba
AA
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88 yaşındaki Papa Francis
88 yaşındaki Papa Francis

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattığı sırada iki kez hayati tehlike atlattığı ve özellikle 28 Şubat akşamı geçirdiği bronkospazm krizi nedeniyle ölümün kıyısından döndüğü belirtildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa Francis'in doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan basınına konuştu.


Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, en kritik anın 28 Şubat'ta Papa'nın solunum krizi geçirmesi ve kendi kusmuğunu içine çekmesiyle yaşandığını söyledi.


ÖLMESİNE İZİN VERİLECEKTİ

Alfieri, böyle bir durumda "ya tedaviyi sonlandırıp kendisinin gitmesine izin vereceklerini ya da diğer organlarına zarar verme riskini göze alıp mümkün olan tüm ilaç ve terapileri kullanarak tedaviye devam etme seçeneklerinin" olduğunu ifade etti.


Bu konuda son kararı Papa’nın kendisinin verdiğini aktaran Başhekim, tedaviyi güçlendirerek sürdürme seçeneğine gittiklerini anlattı.


"HER ŞEYİ DENE, VAZGEÇME"

Alfieri, "Karar, her zaman Papa'ya aittir. ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi. Biz de aynı şeyi düşündük ve kimse de vazgeçmedi." diye konuştu.


Papa’nın durumu kötüleştiğinde de bilincinin tamamen yerinde olduğunu dikkati çeken Alfieri, "O akşam çok korkunçtu. Bizim gibi o da o akşamı atlatamayabileceğini biliyordu. Acı çektiğini görüyorduk. Bize ilk günden itibaren kendisine hakikat neyse onu söylememizi istedi" ifadelerini kullandı


YEMEK YERKEN KUSMUĞUNDA BOĞULDU

Daha önce Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını söylediği hatırlatılan Alfieri, "Zor dönemi atlatıyorduk, o sırada Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. İkinci kritik andı çünkü bu tür anlarda zamanında müdahale edilemezse zaten çok risk altında olan akciğerlerde mevcut komplikasyonlara ek olarak ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.


23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa Francis, yaklaşık iki ay sürmesi planlanan bir iyileşme sürecine girdi.


Prof. Sergio Alfieri, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın bundan sonra 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda" demişti.


#Papa
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