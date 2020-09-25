Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı

Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

DÜNYA Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik: Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan Charlie Hebdo'ya tepki: Saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz