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Dünya Pariste Charlie Hebdonun eski binası yakınlarında saldırı 4 yaralı
AVRUPA

Paris’te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı: 4 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Haber Merkezi AA
Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı gerçekleşti.
Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

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Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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