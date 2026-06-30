Pasaportu elinden alınmıştı: İspanya Başbakanının eşinden Ankara talebi

İspanya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna el konulan Begona Gomez, 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İspanya Başbakanı eşi Pedro Sanchez'e eşlik edebilmek amacıyla mahkemeden yurt dışına çıkış izni istedi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.
Haberlerde, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin, eşlerinin de resmi olarak davetli oldukları hatırlatıldı.
Ne olmuştu?
İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.
Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.