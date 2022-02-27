Pentagon: Rusya'nın sınıra yığdığı askerlerin üçte ikisi şu anda Ukrayna'nın içinde ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 320 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin üçte ikisinin şu anda ülkede olduğunu belirtti.

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