PKK Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"26.06.2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."
MSB'den açıklama: PKK ile mücadelemiz sürecek
Saldırıya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" denildi.