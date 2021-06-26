PKK Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'in kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıda biri çocuk üç sivil hayatını kaybetti, üç sivil de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" denildi.

Haber Merkezi 26 Haziran 2021, 18:23 Son Güncelleme: 26 Haziran 2021, 18:30 Diğer