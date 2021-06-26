Dünya PKK Suriyede yine sivilleri hedef aldı Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti
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PKK Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'in kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıda biri çocuk üç sivil hayatını kaybetti, üç sivil de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" denildi.

Haber Merkezi Diğer
PKK Suriyede yine sivilleri hedef aldı: Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıda üç sivil hayatını kaybetti.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26.06.2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivilleri yönelik bombalı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtilerek, “Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek' ifadelerine yer verildi.

MSB'den açıklama: PKK ile mücadelemiz sürecek

Saldırıya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" denildi.

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