PKK'nın korsan seçim hamlesiyle ilgili ABD'den açıklama: Gerekli şartlar oluşmadı

Vedant Patel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin 11 Haziran'da yapacağı korsan seçimler hakkında değerlendirmede bulundu.
"Gerekli şartlar oluşmadı"
"Gerekli şartlar oluşmadı"
Düzenlediği basın toplantısında konuşan Patel, bir gazetecinin,
"Suriye'nin kuzeydoğusunda 11 Haziran'da bir seçim yapılacak. ABD, Suriye'de bu seçimi izliyor mu ve süreci nasıl görüyor?"
sorusuna,
"Bunu daha önce de söylemiştik; Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda böyle bir seçim için gerekli koşulların mevcut olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere ilettik."
diye cevap verdi.
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10 saat önce