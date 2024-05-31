PKK'nın korsan seçim hamlesiyle ilgili ABD'den açıklama: Gerekli şartlar oluşmadı

"Bunu daha önce de söylemiştik; Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda böyle bir seçim için gerekli koşulların mevcut olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere ilettik."