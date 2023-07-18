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Dünya

Polonya'da uçağın hangara düşmesi sonucu 5 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında bir havaalanındaki hangara küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi. Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı.

10:33 . 18/07/2023 Salı
AA
Polonya / Varşova

Polonya / Varşova

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında bir havaalanındaki hangara küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


BBC'nin haberine göre, Cessna 208 tipi bir uçak, Varşova'ya 47 kilometre mesafedeki Chrcynno köyündeki hangarın üzerine düştü.


Kaza yerine 4 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi.


Polis, kazada 3'ü uçakta ve 2'si hangarda olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hangardaki 8 kişinin yaralandığını duyurdu.


Kaza öncesi 13 kişinin kötü hava koşullarından korunmak için hangara sığındığı bildirildi.


Yetkililer, kazanın muhtemel sebebinin kötü hava koşulları olduğu bilgisini paylaştı.




#Polonya
#Varşova
#Chrcynno
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