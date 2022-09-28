Polonyalı eski Bakan Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan ve AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu başkanlığı görevini de yürüten Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Boru hatlarındaki sızıntının fotoğrafını paylaşan Sikorski, bunu ABD'nin yaptığını ima ederek, "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandı.

Thank you, USA. pic.twitter.com/nALlYQ1Crb — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) September 27, 2022

Sikorski, Kuzey Akım boru hattının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Avrupa'ya şantaj yapabilmesi ve kimse ona karışmadan savaş açabilmesi" amacına hizmet ettiğini savundu.

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Ukrayna ve Baltık ülkelerinin 20 yıldır Kuzey Akım projesinin inşaatına karşı çıktığını anımsatan Sikorski, "Şimdi denizin dibinde 20 milyar dolarlık hurda metal yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaz sızıntıları tesadüfi değil"

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığına işaret etmişti.