Pompeo: Çin ve Kuzey Kore’deki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un akıbeti ABD’de tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan medyasına yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin son zamanlarda Kim Jong-un’u görmediğini ifade ederek, "Bugün bildirecek herhangi bir bilgimiz yok, yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.

Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmesi ve Asya ülkeleri ile ABD’yi etkileyebilecek istikrarsızlıklar hakkında endişelerini dile getirerek, "Kuzey Kore’de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



"Çin ve Kuzey Kore’deki durumu yakından takip ediyoruz"

Pompeo, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) riski göz önüne alındığında ABD’nin Çin ve Kuzey Kore’deki durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Pompeo Kuzey Kore’de yiyecek kıtlığı gibi gerçek bir gıda sıkıntısının olduğuna işaret ederek, "Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırmak için uğraşıyoruz. Bu konuda gerçek bir etkiye sahip oldukları için bunları yakından izliyoruz. Üzerinde yapılacak çok iş var. Buna odaklanmaya devam edeceğiz. ABD’yi tehdit eden bir nükleer silah programından vazgeçme çabalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Covid-19 salgınına maruz kalmamak için bir sahil beldesinde kalabileceğini öne sürüyor. İstihbarat birimleri ve dünya medyası Kim Jong Un’un nerede olduğunu ve sağlığı hakkında hiçbir ayrıntıyı doğrulayamazken, Kuzey Kore liderinin ölmesi durumunda ülkenin başına kız kardeşi Kim Yo Jong’un geçeceği konuşuluyor.

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