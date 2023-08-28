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Dünya

Prigojin resmen öldü

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde düşen özel jettekilerin DNA testinin tamamlandığını ve Wagner’in kurucusu Yeygeniy Prigojin’in ölenler arasında olduğunu duyurdu. Açıklamada ölen 10 kişinin 23 Ağustos’ta yayınlanan listeyle aynı olduğu ifade edildi.

04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etti. Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi. Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos’ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı. Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.



#Prigojin
#Wagner
#Rusya
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