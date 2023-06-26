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Prigojin'den yeni açıklama: Wagner'in varlığı sona ermek zorunda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyan bayrağını çekerek Moskova'ya doğru harekete geçen Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin kararından geri adım attı. Prigoijn bu kararı sonrası ilk kez açıklamada bulundu. Yevgeniy Prigojin, kurucusu olduğu Wagner'in 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda olduğunu belirtti.

18:01 . 26/06/2023 Pazartesi
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Yevgeniy Prigojin, Wagner'in lağvedileceğini açıkladı.

Yevgeniy Prigojin, Wagner'in lağvedileceğini açıkladı.

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, "Rus askerlerinin kanı dökülmesin diye geri döndük" açıklamasında bulundu. Prigojin, Wagner'in, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda olduğunu belirtti.

"Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin Cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Rus paralı askeri grup Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı.

Prigojin: 'Pişmanız'

Putin'e isyan bayrağı çekip kararından geri adım atan Prigojin'den bu hamle sonrası ilk açıklama geldi.

Prigojin, düşürdükleri Rus uçak ve helikopterleri ile ilgili "pişmanız" ifadesini kullandı.

Prigojin, daha fazla Rus askerinin kanı dökülmemesi için üslerine geri döndüklerini söyledi.

Wagner üyelerinin Rus helikopter ve füzeleri ile vurulduğuna dair iddiasını da yineledi.

Öte yandan Wagner, iktidarı değiştirmek gibi bir amaçları olmadığını dile getirdi.

"Wagner 1 Temmuz itibarıyla varlığına son verecek"

Prigojin "Adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Hiç saldırı göstermedik ama füzeler ve helikopterler tarafından vurulduk. Wagner 1 Temmuz itibarıyla varlığına son verecek." ifadelerini kullandı.


Rus basınında ise Prigojin'in "silahlı isyan" düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunduğu belirtildi.



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#Yevgeniy Prigojin
#Wagner
#Rusya
35 dakika önce
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