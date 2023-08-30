Pusulamız aile değerleri

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Kazan Küresel Zirvesi 2023'te yaptığı konuşmada, ''Son iki yılda atılan adımlar, Tataristan Cumhuriyeti'nin işbirlikçi eylemleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gençliğinin ilerlemesi için ICYF programlarına aktarılan sarsılmaz destek, kararlılığın işaretleri ve etkili işbirliğinin bir örneği olarak duruyor'' açıklamasında bulundu. Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programına da değinen Ayhan, ''Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' ifadelerini kullandı.