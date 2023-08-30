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Pusulamız aile değerleri

Tataristan Hükümeti ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ve 30’dan fazla ükeden katılımcılarla gerçekleşti.

Ayşe Olgun
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Zirveye mesaj gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Tataristan’ın uluslararası insani işbirliğinin gençlik boyutuna önemli katkısını takdir ediyoruz” dedi. Zirvede konuşan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında toplumsal ve aile değerlerinin gençlerin geleceği için pusula görevi gördüğünün altını çizerek, “Bu söylem yalnızca teorik değildir; değerlerimizin keyfi değişiklikler karşısında sarsılmaz kalmasını sağlamak için hükümetlere, kurumlara ve ailelere yönelik bir eylem çağrısıdır” diye konuştu.


ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor
ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Kazan Küresel Zirvesi 2023'te yaptığı konuşmada, ''Son iki yılda atılan adımlar, Tataristan Cumhuriyeti'nin işbirlikçi eylemleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gençliğinin ilerlemesi için ICYF programlarına aktarılan sarsılmaz destek, kararlılığın işaretleri ve etkili işbirliğinin bir örneği olarak duruyor'' açıklamasında bulundu. Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programına da değinen Ayhan, ''Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

#Tataristan
#Rustam Minnihanov
#Rusya
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