Pusulamız aile değerleri

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Zirveye mesaj gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Tataristan’ın uluslararası insani işbirliğinin gençlik boyutuna önemli katkısını takdir ediyoruz” dedi. Zirvede konuşan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında toplumsal ve aile değerlerinin gençlerin geleceği için pusula görevi gördüğünün altını çizerek, “Bu söylem yalnızca teorik değildir; değerlerimizin keyfi değişiklikler karşısında sarsılmaz kalmasını sağlamak için hükümetlere, kurumlara ve ailelere yönelik bir eylem çağrısıdır” diye konuştu.