​Putin 50 bin askeri gözden çıkardı: Savaşın Rusya’ya maliyeti artıyor ​

İngiliz istihbaratından sızdırılan belgelere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı.

Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya’nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü. Rusya Sağlık Bakanlığına ise “tıbbi acil durum” için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova’nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

MOSKOVA DİRENİŞİ BEKLEMİYORDU

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova’nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti.

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İşgal girişiminin 4. günü sona ererken, Rusya için savaşın maliyetinin arttığı, cephede Ukrayna ordusunun ciddi mukavemetiyle karşılaşan ve kısa sürede çok sayıda kayıp veren Moskova’nın askeri lojistik anlamında da sıkıntıya girdiği, bazı tankların yakıt yokluğu nedeniyle yolda terk edildiği ifade ediliyor.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının uzayabileceğini belirterek, “Bu birkaç yıl olabilir. Rusya’nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar” değerlendirmesinde bulundu.

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