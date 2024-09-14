Putin Batı'yı tehdit etti: NATO ile savaş sayarız

ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna’ya sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı planlamasına Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, bu silahların Rus topraklarına karşı kullanılmasının, NATO’nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına geleceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çatışmayı Rusya’nın başlattığını, rahatsız oluyorsa istediği zaman sonlandırabileceğini ifade ederek rest çekti. ABD ve İngiltere dışişleri bakanları Kiev'de yapacakları toplantıda söz konusu konuyu değerlendirip bir karara varacak. Diğer yandan Rusya, casusluk suçlamasıyla altı İngiliz diplomatın vizesini iptal etti.

UZUN MENZİLLİ FÜZELER İŞİN RENGİNİ DEĞİŞTİRİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına ilişkin var olan kısıtlamalar ve bu kısıtlamalarının kaldırılması konusunu değerlendirdi. Putin, Ukrayna’nın halihazırda Rus topraklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine dikkat çekerek, “Kiev rejimi halihazırda insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak saldırılar düzenliyor. Ancak Batı yapımı uzun menzilli hassas silahlar kullanmak tamamen farklı bir hikaye” dedi.

“SAVAŞ HALİNDE OLURUZ” TEHDİDİ

Ukrayna ordusunun bu silahları üretme ve kullanma kapasitesine sahip olmadığının altını çizen Putin, “Bunu yapamazlar. Bu silahların, Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan gelen istihbarat verileri olmadan kullanılması mümkün değildir. Bu da ancak Avrupa Birliği uyduları ya da ABD uyduları, genel olarak NATO uyduları kullanılarak yapılabilir” dedi. Batı’nın bu doğrultuda karar alması gerektiğini belirten Putin, “Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan müdahil olmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Bu durumda NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerini Rusya ile savaş halinde olacak” dedi.

RUSYA İSTERSE SAVAŞMAYI BIRAKABİLİR

Putin'in sert açıklamasına Batı cephesinden ilk cevap İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan geldi. Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a giderken yaptığı konuşmada Putin'e doğrudan cevap verdi ve "Bu çatışmayı Rusya başlattı. Rusya Ukrayna'yı yasadışı bir şekilde işgal etti. Rusya bu çatışmayı istediği zaman hemen sonlandırabilir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var" dedi. İngiliz medyası, nükleer bir çatışmayı kışkırtmaktan çekinen Biden'ın, İngiliz ve Fransız füzeleri konuşlandırmasına izin vermeye hazır olduğunu, ancak ABD yapımı füzelerin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğini öne sürüyor.







