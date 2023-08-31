Putin ekimde Çin’e gidecek

Bloomberg’in haberine göre Çin lideri Ekim ayındaki Yol ve Kuşak Forumu’nda yer alacak. Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’ten gelen davet üzerine bu kararı aldığı belirtildi. Rus lider böylece Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kendisiyle ilgili aldığı tutuklama kararından sonra ilk kez bir dış ziyaret yapmış olacak. Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler son dönemde stratejik işbirliği noktasına ulaştı. İki ülke ABD’nin hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor. Batılı ülkeler Pekin yönetimini Ukrayna savaşında Rusya’ya destek vermekle itham ediyor.