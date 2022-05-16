Putin: İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz

Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Moskova'daki zirvesinde konuşan Putin, NATO'nun genişlemesinin Rusya için bir problem olduğunu söylerken, "ABD liderliğindeki ittifakın küresel etkisini genişletmek için planlarının ne olduğuna yakından bakmak gerektiğini" belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bugün Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmasının "büyük bir hata olacağını" ve bunun iki kuzey ülkesi için de "kapsamlı sonuçları olacağını" belirtti.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö cumartesi günü ülkesinin NATO başvurusu adımı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, Finlandiya'nın askeri tarafsızlığından vazgeçmesini "hata" diye nitelendirmişti. Finlandiya ve Rusya, bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.

Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

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