Dünya Putin İsveç ve Finlandiyanın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz
AVRUPA

Putin: İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, "NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Putin: İsveç ve Finlandiyanın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz
Rusya lideri Putin

Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Moskova'daki zirvesinde konuşan Putin, NATO'nun genişlemesinin Rusya için bir problem olduğunu söylerken, "ABD liderliğindeki ittifakın küresel etkisini genişletmek için planlarının ne olduğuna yakından bakmak gerektiğini" belirtti.

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bugün Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmasının "büyük bir hata olacağını" ve bunun iki kuzey ülkesi için de "kapsamlı sonuçları olacağını" belirtti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: İsveç en iyi NATO içinde korunur
DÜNYA
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: İsveç en iyi NATO içinde korunur

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö cumartesi günü ülkesinin NATO başvurusu adımı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, Finlandiya'nın askeri tarafsızlığından vazgeçmesini "hata" diye nitelendirmişti. Finlandiya ve Rusya, bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.

Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışmaya neden oldu
DÜNYA
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışmaya neden oldu

Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek
DÜNYA
Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek
Toplamak cesaret istiyor

Toplamak cesaret istiyor

​Hayatlarını tehlikeye atarak 2 bin rakımda arıyorlar.
Beş bin yıllık

Beş bin yıllık

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.
Ayasofyada Kuran okuyan öğrenciler Yunanistanı rahatsız etti: Türk meydan okuması

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.