Dünya Putin talimatı verdi Avrupa ısınacak Gaz depolama tesislerine tedariki artırın
ASYA

Putin talimatı verdi Avrupa ısınacak: Gaz depolama tesislerine tedariki artırın

Avrupa ülkelerinde doğal gaz fiyatları yükselirken, kıtanın ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Rusya'nın bu durumu kendi avantajına kullanmaya çalışıyor olabileceği suçlamaları da gündemini koruyor. Tartışmalar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir hamle geldi. Rus lider Gazprom’a ülkedeki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa’daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı verdi.

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Haber Merkezi AA
Putin talimatı verdi Avrupa ısınacak: Gaz depolama tesislerine tedariki artırın
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Gazprom’un sözleşmeleri doğrultusunda Avrupa ülkelerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Putin, “Gazprom, Avrupa’daki ABD gazı açığını bile gerektiğinden fazla kapattı.” diye konuştu.

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Avrupa piyasasındaki doğalgaz fiyatlarının bin metreküpte 1000 doların üstünde seyretmeye devam ettiğine işaret eden Putin, “Avrupa yer altı depolama tesislerinde gaz rezervlerinin seviyesi son beş yılın ortalamasından çok daha düşük durumda.” dedi.

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GAZPROM'A TALİMAT VERDİ

Gazprom’un Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerini doldurmaya başlaması gerektiğine işaret eden Putin, “Gazprom, Rusya’daki gaz depolama tesislerini 8 Kasım itibarıyla doldurduktan sonra Avrupa’daki depolama tesislerine doğalgaz tedarikini artırmaya başlasın. Bu, sonbahar-kış döneminde Avrupalı ortaklara gaz tedarik etmek için sözleşme yükümlülüklerinizi güvenilir ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmenizi mümkün kılacaktır. Avrupa enerji piyasasında olumlu bir durum yaratacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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