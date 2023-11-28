Putin'den '1967 sınırı' vurgulu Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurulmalı

Moskova'da ''Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'' sebebiyle etkinlik düzenlendi.
Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.
Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılan Filistin vatandaşları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara desteğinden dolayı teşekkür ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güne özel mesajını okudu.
Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Bogdanov da Putin'in, Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.
"Rusya, Filistin halkının kendi devletini kurmasından yana"
Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek, şunları kaydetti: