Putin'den '1967 sınırı' vurgulu Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurulmalı

"Kanlı çatışmalar Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor ve bu zamanda Rusya'nın, halkınızın, başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırları içerisinde kendi egemen devletini kurma meşru hakkını hayata geçirmesinden yana tutarlı pozisyonunun teyit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı, uzun vadeli ve adil çözümün sağlanması için temel koşuldur. Ortak çabalarla, Rusya ve Filistin arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin, çeşitli alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesini sağlayabileceğimizden eminim."