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Dünya

Putin'den Kırgızistan ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kırgızistan arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.

17:26 . 29/05/2023 Pazartesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan Putin’in imzaladığı yasaya göre, Rusya ve Kırgızistan ortak bir bölgesel hava savunma sistemi oluşturuyor.


Bu sistemin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye devletlerinin birleşik hava savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edilirken, böylece bölgenin hava savunmasının geliştirileceği kaydediliyor.


İki ülke arasında16 Ağustos 2022’de imzalanan anlaşmaya göre, Rus tarafına Kırgızistan’da geçici kullanması için bir alan tahsis edilecek.


BDT'nin diğer bölgesel hava savunma sistemlerinin bir parçası olan Rusya-Kırgızistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi birliklerinin ortak eylemlerinin koordinasyonu Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülecek.



#Rusya
#Vladimir Putin
#Kırgızistan
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