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Dünya

Putin'den Zimbabve liderine jest: Başkanlık helikopterlerinden birini hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da gerçekleşen Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya başkanlık helikopterlerinden birini hediye etti.

19:54 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Vladimir Putin, Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa'ya helikopter hediye etti.

Vladimir Putin, Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa'ya helikopter hediye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zimbabveli mevkidaşı Emmerson Mnangagwa'ya başkanlık helikopterlerinden birini hediye etti.

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Putin, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında başkanlık helikopterlerinden birini Mnangagwa'ya verdi.

Yakında Zimbabve'ye gönderilecek olan helikopteri inceleyen Mnangagwa, her iki ülkenin de Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldığı için işbirliği yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Zimbabve, bağımsızlık mücadelesinden bu yana Rusya'yla yakın ilişkilere sahip.

Afrika'dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg'da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek.



#Helikopter
#Rusya
#Zimbabve
#Vladimir Putin
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