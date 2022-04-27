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Dünya Putinin masası tekrar ortaya çıktı Masanın fiyatı gündem oldu
AVRUPA

Putin'in masası tekrar ortaya çıktı: Masanın fiyatı gündem oldu

Putin'in masası tekrar ortaya çıktı: Masanın fiyatı gündem oldu

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Haber Merkezi Diğer
Putinin masası tekrar ortaya çıktı: Masanın fiyatı gündem oldu
Putin'in uzun masası tekrar gündem oldu.

Rusya, Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı büyük masanın COVID-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia etmişti. Ancak İtalyan gazetesi Corriere'e konuşan girişimci Renato Pologna, masanın 25 yıl önce yapıldığını ve COVID-19 ile alakası olmadığını söylemişti. Putin'e yakın siyasetçilerde bu masanın tercih edilmemesi de bunun Batılı liderlere gözdağı olarak yorumlanmıştı.

  • Batı ülkelerinin yaptırımları sonrası bir süredir ortalıkta görünmeyen meşhur masa, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti ile yeniden ortaya çıktı.

İngiliz basını ise ziyareti paylaşırken, meşhur masanın fiyatını da açıkladı. Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı 2,5 metre uzunluğundaki masanın meşe ağacından üretildiği ve benzerinin olmadığı ifade edildi. Masanın değerinin bugünün değeriyle 106 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) olduğu belirtildi.

İLK MACRON'DA KULLANILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'i Kremlin'de ziyaret etmiş, görüşmede iki liderin uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmesi gündem olmuştu.

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in COVID-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürmüştü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtilmişti.

SCHOLZ DA MACRON İLE AYNI MUAMELEYİ GÖRMÜŞTÜ

Ukrayna-Rusya gerilimini çözmek için kısa süre sonrasında ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz temaslarını sürdürmüştü. Putin - Scholz görüşmesinde de iki lider, Macron'da olduğu gibi uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmişti.

Putin'in masası yine gündem oldu
DÜNYA
Putin'in masası yine gündem oldu

Putin - Macron görüşmesindeki dev masayı gören mizahşörler boş durmadı
FOTOĞRAF 10
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Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. <br><br>
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Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, 'Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var' dedi.<br><br>
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Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, 'Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.<br><br>
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Görüşmeyle ilgili basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin ayrı uçlarda oturduğu uzun masa sosyal medyada gündem oldu.<br><br>
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Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı’nın bu masa ile Macron’a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin’den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.<br><br>
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Putin - Macron görüşmesindeki dev masayı gören mizahşörler boş durmadı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim tırmanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün gece Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in ile gerçekleştirdiği görüşmeden çözüm çıkmadı. Ancak iki liderin görüşmesindeki dev masa sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda kullanıcının yaptığı fotomontaj kareler paylaşım rekoru kırdı.


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