Dünya Putinin nükleer güç talimatı dünyayı ayağa kaldırdı
AVRUPA

Putin'in nükleer güç talimatı dünyayı ayağa kaldırdı

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, büyük bir direnişle karşılaştı. Rus lider Putin ise nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Bu gelişmeye tepki gösteren Ukrayna kanadı, "Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa, basit bir mesajım var size: Bu dünya için bir felakete yol açar, ama bu bile bizi kırmaz." açıklamasını yaptı. NATO ve ABD de bu durumun büyük bir tehdit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Putinin ​nükleer güç talimatı dünyayı ayağa kaldırdı: Felaketimiz olur
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçme talimatı verdi.

"Özel savaş görevine geçmelerini emrediyorum"

Rus savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat verenPutin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Rus lider, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale eden tüm ülkeleri sert bir şekilde misilleme yapmakla tehdit etti.

Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında şunları kaydetti; "Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum."

"Dünyanın felaketine yol açar"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise bu gelişmeye tepki göstererek, "Amaç Ukrayna heyeti üzerinde baskı kurmak. Oraya Rusya'nın ne anlattığını dinlemeye gidiyoruz. Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa bu tehditse basit bir mesajım var size. Bu dünya için bir felakete yol açar ama bu bile bizi kırmaz.

Rus halkı da bu savaşa karşı. Çok iyi biliyorlar bu savaşın Rusya için yıkıcı etkisi olacak. Ukrayna'yı yok etme takıntısı ile hareket ediyor. İnsan hakları aktivistleri, sıradan Rus vatandaşları sokağa indiler. Onlar halkın sesidir, en çok onlar zarar görecek. Rus hükümetine çağrı yapabilirim: Dinleyin kendi halkınızın sesini. Onların sorunları ile ilgilenmeye başlayın. Gidip bunun yerine komşularınıza saldırıp başka ulusları yok etmeyin." ifadelerini kullandı.

Nato: Sorumsuzca bir davranış

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı. Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış." dedi.

Beyaz Saray: Saldırganlığı meşru kılmak için tehdit uyduruyor

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise "Putin'in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri saldırganlaşmayı meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımıdır." denildi.

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