Rapidus Japonya'nın kuzeyine çip üretim tesisi kuracak

Japonya'da 'uzaylılar tarafından bırakılmış olabileceğine' dair çeşitli komplo teorilerine de neden olan gizemli kürenin sırrı ortaya çıktı. Japon yetkililer, kürenin paslanmış bir hurda parçası olduğunu ve içinde patlayıcı olmadığını açıkladı.