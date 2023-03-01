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Dünya

Rapidus Japonya'nın kuzeyine çip üretim tesisi kuracak

Japon yarı iletken çip konsorsiyumu Rapidus, ülkenin kuzeyinde bulunan Hokkaido bölgesinde çip imalat tesisinin kurulacağını açıkladı. Japon hükümetinin de destek olduğu, Toyota ve Son dahil olmak üzere 8 adet Japon firmasının yer aldığı Rapidus isimli konsorsiyum, Ağustos 2022'de kurulmuştu.

10:16 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Çip

Çip

Toyota ve Sony dahil 8 Japon firmasının yer aldığı yarı iletken çip konsorsiyumu Rapidus'un açıklamasına göre, Hokkaido'ya çip imalat tesisi kurulacak.

AR-GE alanı dahil 5 trilyon yenlik (37 milyar dolar) bütçe tahsis edilecek yatırım kapsamında iki nanometrelik çip üretimi hedeflenecek.

Yeni teknoloji yatırımına yönelik Rapidus Başkanı Koike Atsuyoşi, "Hükümetin bütçe onay prosedürüne dayalı belirli bir plan umuyoruz" dedi.

Japon hükümetinin desteklediği, Toyota ve Sony dahil 8 Japon firmasının yer aldığı Rapidus konsorsiyumu Ağustos 2022'de kurulmuştu.

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına sektörler arası yarı iletken çip açığı karşısında, üreticiler yatırım yapmaya zorlanıyor.


#Japonya
#Rapidus
#yarı iletken çip
1 saat önce
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Rapidus Japonya'nın kuzeyine çip üretim tesisi kuracak
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