Resmen duyuruldu: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasa tasarısını gelecek hafta parlamentoya sunacaklarını açıkladı. Yasa, ebeveyn izni olsa bile çocukların sosyal medya kullanımına izin vermeyecek. Dünyada şimdiye dek 'en sıkı denetim' olması planlanan yasa tasarısı için uzmanlar ikiye bölündü.
Avustralya hükümeti, sosyal medya kullanımıyla ilgili radikal bir adım attı.
Başbakan Anthony Albanese’nin öncülüğünde sunulacak olan yasa tasarısı, önümüzdeki hafta parlamento gündemine alınacak.
'Güçlü algoritmalarla insanları yönlendiriyorlar'
Ne zaman uygulanacak?
Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.
Ebeveyn onayı ile aşılamayacak
Platformlar gerekli adımları atacak
Yeni düzenleme Meta’nın Instagram ve Facebook’unu, ByteDance’in TikTok’unu ve Elon Musk’ın X’ini kapsıyor.
Yaptırımı olacak mı?
Denetimi devlet yapacak
Uzmanlar ikiye bölündü
Yasa tasarısının çocukların zihinsel sağlığını koruma amacı taşıdığı belirtilse de, uzmanlar arasında etkinliği konusunda farklı görüşler mevcut.
100’den fazla akademisyen ve 20 sivil toplum örgütü yasaya karşı çıkıyor.
Çocuk hakları savunucularından alternatif çözüm önerisi
- Öte yandan, bazı toplum grupları yasa tasarısını destekliyor.
125 binden fazla imza toplandı
125 binden fazla imza toplayan 36Months inisiyatifi, gençlerin çevrim içi platformları güvenli şekilde kullanabilmek için 16 yaşına kadar beklemeleri gerektiğini belirtiyor.
- Kampanyada, sosyal medyanın gençlerin gelişim sürecinde zihinsel sağlığı olumsuz etkilediği ve "psikolojik bir rahatsızlık salgınına" yol açtığı iddia ediliyor.
Başbakan Albanese, yalnızca çevrim içi bilinçlendirme eğitimlerinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Teknoloji şirketleri büyük bir güce sahip. Algoritmalar gençleri belirli davranışlara yönlendirebiliyor" dedi.
Teknoloji şirketleri endişeli
Yasa tasarısı ülkede tartışmaları alevlendirdi. Hükümet yasağı savunurken teknoloji şirketleri yasağın sebep olacağı olumsuz ihtimallere dikkat çekiyor.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.