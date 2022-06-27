Dünya Roma elektrikli scooterlar için yeni kurallar koyacak
AVRUPA

Roma elektrikli scooterlar için yeni kurallar koyacak

Roma'daki yetkililer, şehirde yaşanan birçok kaza sonrasında elektrikli scooterlar için yeni kurallar koymaya karar verdi. Buna göre elektrikli scooterları resmi kimliği olan yetişkinler kullanacak ve hız sınırı düşürülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roma elektrikli scooterlar için yeni kurallar koyacak
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İtalya'da elektrikli scooter kazalarından dolayı son iki yılda on yedi kişi öldü. ABD'li bir turistin elektrikli scooter'ını Roma'nın İspanyol Merdivenlerinden aşağı fırlatmasından sonra hükümet harekete geçti. Roma'daki yetkililer kaldırımlarda ve bazen de birden fazla kişiyle birlikte giden insanlar da dahil olmak üzere durumu düzeltmek için bir yönetmelik taslağı hazırladı.

KİMLİK ŞARTI GELİYOR

Buna göre elektrikli scooterı resmi kimliği olan yetişkinler kullanacak ve şehirdeki operatör sayısı üç ile sınırlandırılacak.

HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLECEK

Hız sınırı ayrıca yollarda 25 kilometreden 20 kilometre'ye ve yaya alanlarında 6 kilometreye düşürülecek.

Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik taslağı şimdiden birçok kişiyi memnun etti.

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