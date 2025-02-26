Romanya'da iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminden lider çıkan Georgescu gözaltına alındı

Romanya'da Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu, seçim kampanyasının finansmanına ilişkin dava kapsamında gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Romanya'da 24 Kasım 2024'te düzenlenen ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda birinci olan Georgescu'nun gözaltına alındığı ve hakkında devam eden dava kapsamında ifade vermek için başkent Bükreş'teki başsavcılık binasına getirildiği ifade edildi.

Haberlerde, Georgescu ve destekçilerine yönelik, seçim kampanyasının finansmanına ilişkin açılan dava kapsamında yapılan soruşturmada para, mühimmat ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Georgescu'nun ekibince sosyal medyadan yapılan açıklamada ise Georgescu'nun 4 Mayıs'ta yeniden yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde bir kez daha aday olmak için hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Georgescu'nun trafikteyken durdurularak gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Georgescu'nun aracından koltuk değnekleri yardımıyla çıktığı ve polis aracına götürüldüğü görüldü.





Adli kontrol şartıyla serbest kalacak

Başsavcılıktaki ifadesinin ardından Georgescu'nun adli kontrol şartıyla serbest kalacağı ifade edilirken, ülke dışına çıkışı yasaklandı.

Sosyal medya hesaplarında "milliyetçi ve ırkçı" paylaşımlar yapması yasaklanan Georgescu'nun, kitle iletişim araçlarında görünmesinin de engellendiği kaydedildi.

Georgescu'nun yabancı düşmanlığı, milliyetçi örgüt kurma ve anayasal düzene karşı gelmek gibi birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.





Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.



