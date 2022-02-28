Dünya Rusyada kriz kapıda Putin ekonomi kurmaylarıyla görüşecek
AVRUPA

Rusya'da kriz kapıda: Putin ekonomi kurmaylarıyla görüşecek

Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'nın para birimi ruble, savaşın ilk gününden itibaren düşüşünü aralıksız sürdürürken yaptırımlar sonrası ağır darbe aldı. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert değer kaybının ardından politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı. Kremlin, Putin'in Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ruble ne kadar oldu? Ukrayna-Rusya savaşında son durum ne? Rusya ekonomisi çöktü mü?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'nın para birimi, savaşın ilk günlerinde piyasaların kapanması ve finans dünyasına yapılan yaptırımlarla değer kaybetmeye başlamıştı. Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı.

  • Rusya Merkez Bankası rubledeki sert değer kaybının ardından politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı.

RUS BANKALARI SWIFT ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI

Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. ABD ve müttefikleri, karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

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'Yaptırımlara karşılık verilecek'

Tüm bu gelişmelerin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. 'Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak' denilen açıklamada, Putin'in Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği de duyuruldu.

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