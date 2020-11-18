Rum lobisinin borazanı ​

Fransa’nın İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Macron’la hem fikir olduğunu belirten Pompeo, Le Figaro gazetesiyle söyleşisinde Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal sözlere imza attı. Lobilerin ‘Güçlenen Türkiye’ korkusunu dillendiren Pompeo, Türk savunma sanayiini hedefe koydu.

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da koltuğa oturacağının ortaya çıkmasıyla topal ördek durumuna düşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesindeki siyasi geleceğini garanti altına almak adına Rum lobisinin oyuncağı oldu. Son dönemde Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum sergilemesiyle dikkatlerden kaçmayan Pompeo, son olarak Fransız Le Figaro gazetesinde, Türkiye’yi hedefe koyan ifadeler kullandı. Adeta Rum lobisinin güçlenen Türkiye’ye ilişkin korkusunun borazanlığını üstlenen ABD Dışişleri Bakanı, İstanbul’dan önceki durağı olan Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüştü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan cümleler sarfetti. Pompeo, İslam karşıtı Macron’la Türkiye konusunda hem fikir olduğunu da belirtti.

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Mike Pompeo

MACRON’LA MUTABIK KALDI

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’deki politikalarına ve Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı” diye küstah ifadeler kullandı.

BÜYÜYEN ASKERİ GÜÇ ENDİŞESİ

Pompeo son dönemde Rum, Yahudi ve Ermeni lobilerini korkutan, Türk savunma sanayiinde millileşme hamlesini de Le Figaro’daki röportajında hedefe koydu. Türkiye’nin askeri gücüne de değinen ABD’li topal ördek bakan, “Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı.

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SİYASİ GELECEĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Sadece iki yıldır sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı koltuğundan Ocak ayında ayrılmak zorunda kalacak Mike Pompeo’nun ABD’de 2022’de Senato’daki sandalyelerin bir kısmı için yapılacak seçimlerde aday olacağı ve Rum lobisinin desteğini almak istediği belirtiliyor. Pompeo’nun dün Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaretin de bu desteği almak adına gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Le Drian - Maas

Ankara karşısında umutları Biden

Avrupa Birliği (AB) Donald Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkilerin canlandırılmasını hedefliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede AB-ABD ilişkilerine değindi. “Avrupa ve Amerika birlikte yeni bir transatlantik anlaşma icat etmeli” diyen ikili, “Joe Biden’in seçilmesi, otokratlar ve uluslararası düzene veya bölgesel dengelere aykırı olarak güçlerini savunmak isteyen ülkeler karşısında transatlantik birliğin güçlendirilmesinin yolunu açıyor” ifadelerini kullandı. İki ülke dışişleri bakanının, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğu konusuna dikkat çekmesi ve ortak çizgi vurgusu yapması, “Umutları Biden” değerlendirmesine sebep oldu.