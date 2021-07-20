Dünya Rus medyası Türkiye Ukraynaya Türk hava savunma sistemi Korkutu teklif etti
AVRUPA

Rus medyası: Türkiye Ukrayna’ya Türk hava savunma sistemi Korkut’u teklif etti

Ukrayna medyasının ardından Rus basını da Ukrayna’nın Türkiye’den Korkut (Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi) satın alabileceğini yazdı. ASELSAN üretimi Korkut'un tüm modern operasyonel gereksinimlere ve NATO standartlarına sahip olduğunu yazan Rus medyası, Türkiye'nin Ukrayna’ya Korkut’u teklif ettiğini öne sürdü.

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Rus medyası: Türkiye Ukrayna’ya Türk hava savunma sistemi Korkut’u teklif etti
KORKUT

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin Ukrayna’ya satışı gündemde.

UKRAYNA VE RUS MEDYASINDAN PEŞ PEŞE İDDİALAR

Ukrayna’da savunma sanayi üzerine yayım yapan, 100'den fazla şirket ve kuruluşla iş birliği bulunan Defence Express isimli haber sitesi, Ukrayna’nın Türkiye’den KORKUT alabileceğini öne sürmüştü.

"TÜRKİYE UKRAYNA'YA TEKLİF SUNDU"

Benzer bir iddia bu sefer de Rus medyasından geldi. Askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'nın ardından Ukrayna’ya Türk hava savunma sistemi Korkut’u teklif ettiğini yazdı.

Füzeler kuruldu
GÜNDEM
Füzeler kuruldu

M5 Dergi'nin çeviri haberine göre, Rus medyasındaki haberde şu ifadeler kullanıldı: Türkiye, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni, Bayraktar TB2'den sonra Türk uçaksavar kundağı motorlu silahlarla donatmak istiyor.

Türkiye, Türk savunma şirketi Aselsan ve FNSS Savunma Sistemleri tarafından ortak geliştirilen ZSU Korkut Hava Savunma Sistemi’ni Kiev’e sundu.

DÖRT KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Türkler, Korkut’un NATO standartlarını karşıladığını, düşman saldırılara karşı test edildiğini ve ayrıca tüm modern operasyonel gereksinimlerine sahip olduğunu garanti ediyor.

Menzili 4 kilometre olan sistem, hava-yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarına karşı geliştirildi.

Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir
DÜNYA
Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
OYNAT 04:09
Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
Aselsan tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.
Aselsan'ın geliştirdiği Korkut Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.
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