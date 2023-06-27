Rus uçaklarından ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarına engelleme

Putin ile ekibi, Şoygu ve üst düzey askeri bürokratların görevden alınması gibi bir taahhüdü açıktan reddedecek, konuşulan şartları zamana yayarak gerçekleştirecektir. Bu da Putin için bu aşamada hayati olan tek otorite olma imajını teyit için büyük öneme sahip. Aksi takdirde, bu süreçte Prigojin’e açıktan destek açıklamayan siyasi ve askeri elitlerin bir sonraki fırsatta daha organize bir şekilde böyle bir kalkışmaya girişmesi için yol açılmış olur.