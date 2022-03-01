Dünya Ruslar kaporaları istemeye başladılar
AVRUPA

Ruslar kaporaları istemeye başladılar

Rusya-Ukrayna savaşı ticarete de darbe vurmaya başladı. Savaş nedeniyle ülkeden para çıkışını önlemek için Putin hükümetinin döviz hesaplarına bloke koydurduğu öne sürülürken, ABD ve AB'nin Rusya'yı SWIFT’ten çıkartma kararı da nakit akışına adeta darbe vurdu.

Abone Ol Google News
Hamide Hangül Yeni Şafak
Ruslar kaporaları istemeye başladılar
Arşiv

Rusya-Ukrayna savaşı ticarete de darbe vurmaya başladı. Savaş nedeniyle ülkeden para çıkışını önlemek için Putin hükümetinin döviz hesaplarına bloke koydurduğu öne sürülürken, ABD ve AB'nin Rusya'yı SWIFT’ten çıkartma kararı da nakit akışına adeta darbe vurdu. Rus şirketlerin şimdiden nakit telaşına düştüğüne işaret eden ihracatçılar, “Sipariş veren bazı müşterilerimiz kaporalarının iadesini istedi . Ayrıca beklediğimiz ödemeler de gelmiyor. Ticaretin devamlılığında sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

CİDDİ ALACAK DOĞABİLİR

  • Sektör ihracatının yüzde 50’sini Rusya’ya gerçekleştiren bir ihracat birlik temsilcisi, döviz bürolarında işlem yapılamadığını, Rusya’da dolar hesaplarının bloke olmasından dolayı bazı müşterilerinin kapolarını geri istediğini söyledi. Sektör temsilcisi, “Ciddi alacaklar doğabilir” ifadelerini kullandı.

Avrupa’ya Anadolu şefkati
DÜNYA
Avrupa’ya Anadolu şefkati

Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi
DÜNYA
Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya'ya sevkiyat yüzde 80 düştü: Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı
DÜNYA
Rusya'ya sevkiyat yüzde 80 düştü: Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı
Ailemle tehdit edildim

'Ailemle tehdit edildim'

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.
Yol gösteren bir idoldü

'Yol gösteren bir idoldü'

​Şule Yüksel Şenler'i anlatan belgeselin galası 28 Şubat'ın yıl dönümünde yapıldı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Beş günde 500 bin mülteci

Beş günde 500 bin mülteci

Irkçılığa maruz kalan Afrika kökenli mülteciler sınırdan geri çevrildi.
Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Ruble çakıldı, ​Moskova Borsası işleme kapatıldı.
Avrupa’ya Anadolu şefkati

Avrupa’ya Anadolu şefkati

'​Yardımı beklenen' ülke konumundaki Türkiye, yönünü Ukrayna'daki sivil trajediye çevirdi.
Trenle tahliye

Trenle tahliye

​Kiev ve Harkov'dan yola çıktı.
Rusya'ya sevkiyat <br>yüzde 80 düştü

Rusya'ya sevkiyat
yüzde 80 düştü

​Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı.
'Mesleki eğitim <br>yeni toparlanıyor'

'Mesleki eğitim
yeni toparlanıyor'

Bakan Özer: ​Lisede başarı farkı 28 Şubat'ın mirası.
Fenerbahçe son dakikada kazandı

Fenerbahçe son dakikada kazandı

​Sarı lacivertliler 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz.
Ruslar men edildi

Ruslar men edildi

​Süper Lig şampiyonuna büyük müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.