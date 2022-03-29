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Dünya Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
ASYA

Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

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Bazı Rus diplomatların söz konusu Baltık ülkelerinden haksız ve kışkırtıcı bir şekilde sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, Rusya’da istenmeyen kişi ilan edilen diplomatların, Rus diplomatların Baltık ülkelerinden ayrılmasıyla ilgili verilen süre zarfında Rusya topraklarından ayrılmaları talep edilmiştir." denildi.

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Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.

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