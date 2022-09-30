Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz

Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler

Yunanistan'ın provokasyonları artarak devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos ülkesini kızdıracak mesajlar verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Theodoratos, 'Türk rastgele bir şey yapmaz. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler.' dedi.

