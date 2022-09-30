Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydanda halka seslendi Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz
AVRUPA

Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için bugünün özel ve tarihi olduğunu belirterek, ülkesinin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydanda halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

  • Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü." dedi.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.

Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

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