Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile siyasi temasların kurulması zamanı geldi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; AB ile siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini duyurdu. AB’nin kendisini Rusya'dan izole ettiğini savunan Lavrov, AB ile "dürüst" ve "eşit" iş birliği kurmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, "Bu, yeni dostça olmayan adımlara, güce dayalı etkileşim kurma girişimlerine ve iç işlerimize müdahaleye tepki vermeyeceğimiz anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2021, 14:18 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021, 14:24 AA