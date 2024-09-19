Rusya Donetsk'te bir yerleşim birimini ele geçirdi

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 31 bin 765 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 167 tank ve zırhlı araç, 1455 çok namlulu roketatar, 14 bin 813 obüs ve havan topuyla 26 bin 203 özel askeri araç imha edildi"