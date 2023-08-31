Rusya dünyaya ilan etti: Karadeniz planı resmen duyuruldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.





Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması ise milyonlarca insanın temel gıdaya erişimine darbe vurdu.





Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının yeniden devreye girebilmesi için masada pek çok plan var.





ABD merkezli Wall Street Journal'ın Washington'ın alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazmasının ardından Rusya'nın planı da sızmıştı.





Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022’de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı’nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu.





Rusya'nın da kendi alternatif planını oluşturduğu ve bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiği de sıkça dile getirilmişti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.





Planın merkezinde Türkiye var





Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu.





Aynı açıklamada Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın yapacakları görüşmede konuyu masaya yatıracakları bilgisine de yer verildi.





Bakan Fidan bugün Moskova'ya gidiyor





Açıklamanın Bakan Fidan'ın Moskova ziyaretinden saatler önce yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.





Dışişleri Bakanlığı Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin dün resmi sitesi üzerinden bir açıklama yayınlamış ve şu ifadelere yer vermişti;





'Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.'





İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022’de, ardından 19 Mart 2023’te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı’ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.





Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde





Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Erdoğan - Putin zirvesinde ise bu planın resmiyet kazanabileceği dile getiriliyor.





Ankara ve Moskova görüşmenin yapılacağını teyit etmiş durumda. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.



