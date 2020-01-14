Rusya, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı Rusya: Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var Rusya Savunma Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 15:06 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 15:44 AA