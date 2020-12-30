Dünya Rusya İHAları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor
AVRUPA

Rusya İHA’ları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksei Krivoruchko, "İnsansız hava araçlarıyla savaşmak ve düşmanın optik-elektronik sistemlerini etkisiz hale getirmek için yeni lazer sistemleri geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Peresvet lazer savaş sistemi.
Peresvet lazer savaş sistemi.

Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde aktif olarak insansız hava sistemlerini kullanmasıyla elde ettiği üstünlük ve Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi sonrası birçok ülkede İHA/SİHA’lar ve bunlara karşı alınacak önlemlerin yetersizliği konuşuluyor.

Rusya’da da bu konudaki yetersizlik ülke medyasında yer bulurken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan insansız hava araçlarını düşürmek için yeni lazer sistemleri geliştirilmeye başlandığına yönelik açıklama geldi.

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Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksei Krivoruchko, "Şu anda, insansız hava araçlarıyla savaşmak ve düşmanın optik-elektronik sistemlerini etkisiz hale getirmek için Peresvet sistemine ek olarak yeni sistemler geliştiriliyor" dedi.

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