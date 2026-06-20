Rusya ile görüşme sonrası tahliye kararı: 24 Filipinli ülkesine dönüyor

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında Vladimir Putin ve Ferdinand Marcos Jr.'ın bir araya geldiği anımsatıldı.