Rusya ile görüşme sonrası tahliye kararı: 24 Filipinli ülkesine dönüyor

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın Rusya lideri Putin'e tutuklu vatandaşlara yönelik endişelerini iletmesinin ardından tahliye kararı geldi. İlk etapta serbest bırakılan 24 kişinin pazar günü ülkelerine döneceği bildirildi.
Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında Vladimir Putin ve Ferdinand Marcos Jr.'ın bir araya geldiği anımsatıldı.
Söz konusu görüşmede Marcos Jr.'ın Rusya'da tutuklu bulunan Filipinliler hakkında endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Rusya'nın tutuklu Filipinlilerden bir bölümünü serbest bıraktığı kaydedildi.
Açıklamada, serbest bırakılan 24 kişiyi taşıyan 2 uçağın pazar sabahı erken saatlerde Filipinler'e ulaşmasının beklendiği vurgulandı.