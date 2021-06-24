Dünya Rusya İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınlandı Uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı
AVRUPA

Rusya İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınlandı: Uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı

Karadeniz'de yaşanan gerilim dolu saatlerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Karadeniz’de uyarı atışı yapılan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı. İngltere Rusya tarafından yapılan uyarı atışını yalanlamıştı. Görüntülerde de uyarı atışının yapıldığı anlar yer almadı.

Haber Merkezi İHA
Rusya İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınlandı: Uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı
Rusya İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınlandı: Uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı. ​

Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasındaki sıcak temasın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Kırım’a yaklaşan ve uyarı atışı yaptığını belirttiği İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı.

Savaş uçağının kaydettiği anlar yer aldı

İngiliz gemisine uyarı atışı yapan Rus savaş uçağı ve insansız hava aracı tarafından çekilen görüntülerde, savaş uçağının HMS Defender’a yaklaştığı anlar bulunurken, uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı.

“Uyarı ateşi açılmadı”

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "HMS Defender’a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması’na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü Max Blain ise, "Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" demişti.

Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı İngiltere yalanladı
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Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı İngiltere yalanladı
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