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Rusya Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldı

Rusya Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldı

15:409/10/2024, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını duyurdu.

Rusya, Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin Ukrayna'dan geri alındığını bildirdi.


Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
“Kursk bölgesindeki Novaya Sorochina ve Pokrovsky yerleşimlerini yeniden ele geçirdik”
denildi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini ifade etti.





#Rusya
#Ukrayna
#Kursk

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