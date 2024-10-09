Rusya Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını duyurdu.
Rusya, Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin Ukrayna'dan geri alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
“Kursk bölgesindeki Novaya Sorochina ve Pokrovsky yerleşimlerini yeniden ele geçirdik”
denildi.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini ifade etti.
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