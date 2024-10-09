Rusya Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldı

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle anlık görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulaması Discord'a, Rusya genelinde erişim engeli getirildiğini açıkladı. Discord, son günlerde Türkiye'de de çocuklara yönelik sapkınlıklarla gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platforma erişim engeli getirilebileceğini açıklamıştı.