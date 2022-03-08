Dünya Rusya Ukraynadaki petrol rafinerisini yerle bir etti
ASYA

Rusya Ukrayna'daki petrol rafinerisini yerle bir etti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu. Rafineri büyük hasara uğradı. Saldırıda can kaybının olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya petrol rafinerisini yerle bir etti
Rusya, Ukrayna'daki petrol rafinerisine saldırı düzenledi.

Dünyanın gözünü çevirdiği Kuzey'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Sivillerin tahliyesi için geçiçi ateşkes ilan edilirken Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki petrol rafinerisine bomba yağdırdı. Bölgede bulunan dokuz petrol rafinerisinden ikisinin hasar aldığı belirtildi.

'Can kaybı yok'

Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği ve yangının zorlukla kontrol altına alındığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

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