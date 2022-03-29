Rusya Savunma Bakanlığı: Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak

Şanghay koronavirüs vakalarının artmasıyla ilk kez karantinaya alındı

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verildi. Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği belirtildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.