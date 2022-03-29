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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak
ASYA

Rusya Savunma Bakanlığı: Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Rus ve Ukrayna heyetlerinin arasındaki görüşmenin ardından "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Savunma Bakanlığı: Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak
Çernihiv.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

  • Rus heyetinden gelen ilk açıklamada ise “İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacak. Ukrayna'nın teklifine bakılacak ve Putin'e rapor edilecek” denildi.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rus müzakereci Medinskiy, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesinin sadece dışişleri bakanları tarafından kabul edilen bir anlaşma yapılması halinde mümkün olacağını duyurdu.

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