Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz

16:1121/04/2026, Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna sürecine ilgisini kaybetmediğini belirterek, müzakerelerde en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğunu söyledi. Peskov ayrıca yeni görüşme tarihinin henüz netleşmediğini ve petrol fiyatlarındaki artışın Rusya’nın gelirlerini artıracağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘İran'a karşı yürütülen savaş nedeniyle Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilgisini kaybettiği’ haberleriyle ilgili,
"Trump'ın son günlerdeki açıklamaları tam tersini gösteriyor. Trump, bu sürece ilgisini kaybetmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye anlaşma yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Bu açıklamalardan, müzakere sürecindeki en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor”
ifadelerini kullandı.
Yeni tur müzakerelerin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini vurgulayan Peksov,
“Müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz. Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var”
diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, petrol fiyatlarına da değinerek,
“Petrol fiyatlarındaki artış ve Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır. Rus petrol şirketleri mevcut fiyat konjonktürüne göre hareket ediyor”
açıklamasında bulundu.


