Rusya: Ukrayna'da bir haftada 11 yerleşim yerini ele geçirdik

Son bir haftada Ukrayna'da 11 yerleşim biriminin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Birliklerimizin aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde Danilovka, Volçye, Orestopol, Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye, Novoye, Sladkoye, Rıbnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhoy Yar, Gnatovka ve Rog yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 96 bin 600'ü aşkın insansız hava aracı, 636 hava savunma füze sistemi, 26 binin üzerinde tank ve zırhlı araç, 1611 çok namlulu roketatar, 31 binden fazla obüs ve havan topu ile 47 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.