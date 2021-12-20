Rusya ve ABD güvenlik garantileri konusunu görüştü: Temaslar sürecek

New York'da 'Omicron' endişesi: Test istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

ABD'de, Omicron varyantı vaka sayılarını rekor seviyelere çıkardı.



ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, test tedarikini de vurdu.



Birçok eczane, evde yapılan test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 1 kişiye satışı 1 ya da 2 adet ile sınırlandırdı.



ABD basınına ise arabada test yapılan istasyonların önündeki uzun kuyruklar yansıyor.

