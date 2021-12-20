Dünya Rusya ve ABD güvenlik garantileri konusunu görüştü Temaslar sürecek
AMERİKA

Rusya ve ABD güvenlik garantileri konusunu görüştü: Temaslar sürecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri görüştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya ve ABD güvenlik garantileri konusunu görüştü: Temaslar sürecek
Jake Sullivan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşakov'un Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Temaslar sürecek"

  • Görüşmede, Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerin ele alındığını kaydeden Peskov, görüşmenin "pragmatik" olduğunu söyledi. Peskov, "İki danışman, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

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Yuriy Uşakov
Yuriy Uşakov

Rusya'nın ABD ve NATO'ya güvenlik teklifleri

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı.

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  • Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı. Peskov ise bu konuda "somut bir yanıtın" henüz gelmediğini ifade etmişti.
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