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Rusya 'Wagner' aleyhindeki suçlamaları düşürdü: Paralı askerler silahlarını orduya teslim edecek

Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

11:58 . 27/06/2023 Salı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Wagner lideri Yevgeni Prigojin

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Wagner lideri Yevgeni Prigojin

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

AFP'de yer alan habere göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.



#Rusya
#Wagner
#Yevgeni Prigojin
13 dakika önce
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