Rusya'da hükümet istifa etti: Yerine yeni hükümet kurulacak

Ekonomi

Cep telefonu alışverişinde taksit sayısı 3 aya düştü

BDDK'ın aldığı karar neticesinde fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 3 olarak belirlendi. Daha önce bu taksit sayısı 6 ay olarak uygulanıyordu. Bu rakamın altındaki alışverişlerde ise taksit sayısı 12 ay olarak uygulanacak.