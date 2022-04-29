Rusya'da ortaya çıkan gizemli 'Zamestim' kelimesi ne anlama geliyor?

Bu gizemli kelimenin kim tarafından yerleştirildiği bilinmiyor.

Tek kelimeden oluşan tuhaf bir sanat eseri "Zamestim" yerini değiştireceğiz anlamına geliyor.

Her harf, Rusya'da faaliyetlerini askıya alan uluslararası bir markanın ilk harfi ve Şirket logoları da yer alıyor.

Z harfi Zara, A harfi Adidas ve M harfi McDonald's anlamına geliyor.

Yüzlerce uluslararası şirket, Kremlin'in Ukrayna'daki saldırısını protesto etmek için Rusya'dan çekildi. Buradaki yetkililer, Rusya'nın artık mevcut olmayan yabancı ürünler için yerel ikameler bulacağını iddia ederek iyimser görünmeye çalışıyor.

EKONOMİ Rusya'dan kaçan çok sayıda küresel şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi: Bu fırsatları değerlendirin

Ancak küresel ürün ve hizmetlerin ortadan kalkması, Rusya'nın artan uluslararası izolasyon hissine katkıda bulunuyor.

FOTOĞRAF 75 Rusya Ukrayna savaşının ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı. Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in \"Rusya'nın savaşının sponsoru\" olmayı Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkeyi adeta bir zaman tünelinden geçirerek 32 yıl geriye taşıdı. İlk kez 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açan McDonald’s ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı aldı. Gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi. İşte Rusya'daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan şirketler.. Coca-Cola Danone Nestle P&G KFC Pizza Hut Starbucks PepsiCo Unilever IBM Microsoft Apple Adobe AMD Amazon, Amerikan Express Autodesk Cisco Dell Dropbox Ericsson Epic Games HP Intel Lenovo Linkedin Nvidia Oracle Panasonic PayPal Samsung Pay Webmoney Audi BMW Boeing Chevrolet Cadillac Embraer FedEx Ford General Motors Harley Davidson Mercedes-Benz Porsche Rolls-Royce Skoda Volvo Scania Suzuki Volkswagen Continental Ferrari Megogo Netflix Paramount Parimatch Sony Universal Pictures Warner Bros IKEA Lego Swarovsk Shell BP General Electric Universal Music Rolex Lamborghini Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı. İşte Rusya'dan çekilme kararı alan markalar.. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BBC'nin haberine göre eserin yanında duran Lubov "Rusya Avrupa değildir, Rusya Rusya'dır." diyor ve Ukrayna'da olanları takip etmediğini söylüyor.

Raisa ise haberleri yalnızca Rus devlet televizyonlarından aldığını ifade ederek "Şiddetin sorumlusu Ukraynalılar. Bize karşı çeteleşmişler. Sınırlarımıza silah yığan milliyetçiler var." diyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 10 2000 ve 2005 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı’na ekonomik danışmanlık yapan Andrei Illarionov, BBC'nin Talking Business programına verdiği röportajda, savaşa devam etmesine izin veren sürekli bir enerji ihracat geliri akışının Putin’e güvence sağladığını söyledi.<br><br> PUTİN'İ DURDURMANIN TEK YOLU<br>Illarionov, Batılı ülkelerin \"Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına gerçek bir ambargo\" uygularsa \"bir veya iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının muhtemelen durdurulacağını\" aktardı. Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve dev şirketlerin çekilmesinin ardından Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 15 kadar küçüleceği tahmin ediliyor.<br><br> Bununla birlikte, Illarionov, başta enerji ihracatı olmak üzere ihracattaki gücü sayesinde Rusya'nın tam bir ekonomik yıkımdan kurtulacağını öngördü.<br><br> DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇILARINDAN<br>İhracat, Rusya ekonomisinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Rusya, dünyanın en büyük petrol, gaz, değerli metal ve tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatının yüzde 45'ini oluşturduğunu tahmin ediyor ve blok, petrolünün çoğunu Rusya'dan alıyor.<br><br> \"HER İKİ BUÇUK GÜNDE BİR CEBİNE BİR MİLYAR EURO GİRİYOR\"<br>Illarionov, \"Her iki buçuk günde bir, Putin'in cebine bir milyar euro giriyor. Bu, Putin'in sistemini çalışır durumda tutmaya ve savaşı finanse etmeye devam etmesine son derece yardımcı oluyor. Para akışı kesintiye uğradığında, Putin politikalarını yeniden düşünmek zorunda kalacak çünkü daha fazla saldırganlığı finanse etmek için fazla kaynağa sahip olmayacak” diye konuştu.<br><br> Öte yandan, AB ülkeleri Rus enerjisinden bağımlılıklarını kurtarmak için yeni yollar aradıklarını açıkladı. ABD, bloğun üyelerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme sözü verdi. <br><br> Ancak, Bloomberg Economics'e göre, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin 2022'de 2021'e kıyasla üçte bir oranında artabileceği anlamına geliyor.<br><br> Büyük şirketlerin geri çekilmesi ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Illarionov, büyük bir ihracat ülkesi olan Rusya'nın kendini koruyacağını ve mevcut yaptırımların yüzde 15'lik bir ekonomik daralmaya neden olabileceğini söyledi. Bununla birlikte Illarionov, Batı'nın Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Rus televizyonlarının doğruyu söylediğinden ne kadar emin olduğu sorulduğunda ise "Rus halkını tanıdığım için yüzde 100 doğru olduğundan eminim." diye yanıtlıyor.