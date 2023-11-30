Rusya'da sapkınlığa neşter: LGBT faaliyetleri yasaklandı

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Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, eşcinselliği meşrulaştırma çabasındaki LGBT oluşumlarının aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Sosyal ve dini ayrışmalara vurgu yapıldı
Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.
Açıklamada, LGBT'nin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.
Putin kararı destekliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.